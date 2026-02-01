Didim'de Silahlı Cinayet: İki Kişi Öldürüldü - Son Dakika
Didim'de Silahlı Cinayet: İki Kişi Öldürüldü

Didim\'de Silahlı Cinayet: İki Kişi Öldürüldü
01.02.2026 15:04
Didim'de yol kenarında iki kişi, silahla vurularak öldürüldü. Şüpheliler yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda biri kadın 2 kişi yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İki kişiyi araçta öldürdüken sonra yol kenarına atıp bölgeden kaçan şüpheliler ise polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan (23) adlı şahısların cansız bedenini buldu. Gülseher Göksan'ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş şekilde bulundu. Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek araç içerisinde de delil çalışması yapıldı.

Emniyet güçleri yaptıkları çalışmanın ardından, şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öldürülen 43 yaşındaki Gülseher Göksan ile 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği öğrenilemezken, iki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Silahlı Cinayet: İki Kişi Öldürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Didim'de Silahlı Cinayet: İki Kişi Öldürüldü - Son Dakika
