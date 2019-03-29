Son Dakika Haberleri: Didim Polisinden Uyuşturucu Denetimi

Didim Polisinden Uyuşturucu Denetimi

2 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Didim Polisinden Uyuşturucu Denetimi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan yol uygulamalarında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan H.A. ve K.Ö. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında K.Ö.'nün üzerinde 17.05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A. ve K.Ö. isimli şüpheliler, hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:12 Kaynak: İHA

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