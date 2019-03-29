Didim Polisinden Uyuşturucu Denetimi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan yol uygulamalarında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan H.A. ve K.Ö. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında K.Ö.'nün üzerinde 17.05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A. ve K.Ö. isimli şüpheliler, hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

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