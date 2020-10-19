Dillerden düşmeyen uzaktaki köy bu köy - Son Dakika

Dillerden düşmeyen uzaktaki köy bu köy

19.10.2020 00:58
Dillerden düşmeyen uzaktaki köy bu köy, System.String[]

Binlerce kişinin hafızasında yer edinen, bestesi bile yapılan 'Orda bir köy var uzakta' şiirinin Sivas'ın Çelebiler köyüne yazıldığı düşünülüyorAhmet Kutsi Tecer'e ait olan 'Orda bir köy var uzakta' şiiri birçok kişi tarafından biliniyor.

Binlerce kişinin hafızasında yer edinen, bestesi bile yapılan 'Orda bir köy var uzakta' şiirinin Sivas'ın Çelebiler köyüne yazıldığı düşünülüyor

Ahmet Kutsi Tecer'e ait olan 'Orda bir köy var uzakta' şiiri birçok kişi tarafından biliniyor. Öyle ki bu şiir bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bazı kaynaklar şairin şiiri Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Apçağa köyü için yazdığını belirtiyor. Ancak Sivas kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü halkı, bu şiirin kendi köylerine yazıldığını iddia ediyor. Muzaffer Sarısözen'in yakın arkadaşı olan Tecer, bir dönem Sivas'ta öğretmenlik yaptı. Köy halkının atalarından öğrendiklerine göre Ahmet Kutsi Tecer, Sivas Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptığı dönem Çelebiler köyüne geldi. Tecer, arkadaşları ile birlikte köyün yakınlarında bulunan Öz mevkiinde piknik yaptı. Akşam olup hava karardığında ise köyün ışıkları açıldı. Manzara Ahmet Kutsi Tecer'in hoşuna gidince içinde bulunan memleket hasreti ile olduğu yerde bu şiiri yazdı. Köy muhtarı, havaalanı yolunun üzerine Tecer'in biyografisini, şiiri ve şiirin bu köye yazıldığına dair bilgi yazısı içeren bir anıt koydurmayı düşünüyor. 'Orda bir köy var uzakta' şiirinin Ahmet Kutsi Tecer'in Sivas'ta öğretmenlik yaptığı dönemde yazılması ise iddiaları güçlendiriyor.

Şiiri kendi köyüne olan özlemiyle yazdığı düşünülüyor

Çelebiler Köyü Muhtarı Edem Bayraktar, Tecer'in bu şiiri kendi köyüne olan özleminden o anda yazdığını düşündüğünü belirterek, "Köyümüzde yaklaşık 40 hane var. Köyümüz şehir merkezine yakın olduğu için piknikçimiz, misafirimiz, gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Köyümüzün geçim kaynağı başlıca çiftçilik. Gençlerimizden inşaatta çalışanlar da var. Ahmet Kutsi Tecer, uzun yıllar önce Sivas'a gelip edebiyat öğretmenliği yapıyor. Bir ara Çelebiler Öz mevkiine pikniğe geliyor. Orada da akşam olup köyün ışıklarını görünce köy özlemiyle bu şiiri yazıyor" şeklinde konuştu.

"O köy burası Çelebiler köyü"

Bayraktar, "Onunla ilgili aslında havaalanı yolunun üzerine Ahmet Kutsi Tecer kimdir, yazdığı şiir, bu şiirin Çelebiler'e yazılmış olduğuna dair yazı yazan bir anıt koymak gibi bir düşüncemiz var. Valimize de bunu söylemiştik. Kendisi de yardımcı olacağını söyledi. İnşallah nasip olursa yapacağız. Zannedersem kendisi de köylü çocuğu olduğu için bizim köyü de uzaktan görünce köy hasretiyle ilham gelmiş. Bence bu yüzden yazmıştır. Duyduğumuz kadarıyla o köy burası, Çelebiler köyü" dedi. - SİVAS

Muzaffer Sarısözen, Ahmet Kutsi Tecer, Sivas, Şiir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dillerden düşmeyen uzaktaki köy bu köy - Son Dakika

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