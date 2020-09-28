DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü

KAYSERİ'de, 3 kardeş, kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade'yi (27) otomobiline başka bir otomobille çarpıp, av tüfeği ile ateş ederek öldürüp kaçtı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, 52 LH 731 plakalı otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de 38 AED 595 plakalı otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurulurken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Sade'nin öldüğü belirlendi. Harun Sade'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntüPolis ekiplerin yanan araçlardaki çalışmasından görüntüHarun Sade'nin görüntüPolis ekiplerinden görüntüOlay yerine girmek isteyen yakınından görüntü

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Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ-DHA

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Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü, 122 sabıkası olduğu ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de, 1 çocuk annesi Müjde D. (24), dini nikahlı eşi Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi (33) aralarında çıkan tartışmada, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kucağında taşıdığı 1 yaşındaki çocuğuyla adliyeye götürülen Müjde D.'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından 122 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre 4 çocuk annesi Müjde D., dini nikahlı eşi Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe ile tartışmaya başladı. Ancak tartışma sırasında Müjde D., mutfaktan aldığı bıçağı İsmail Efe'nin göğsüne sapladı. Efe, ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Efe, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

122 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Müjde D. ise gözaltına alınarak, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Müjde D. işlemlerinin ardından da kucağında taşıdığı 1 yaşındaki bebeğiyle adliyeye götürüldü. Şüpheli kadının, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada Müjde D.'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğunu belirledi. Soruşturma sürüyor.