Son Dakika Haberleri: Dinlenme Tesisine Park Ettiği Tekstil Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Dinlenme Tesisine Park Ettiği Tekstil Yüklü Tır Alev Alev Yandı

15 dakika önce

- Dinlenme tesisine park ettiği tekstil yüklü tır alev alev yandıSAKARYA - Sakarya'da TEM Otoyolu Hendek mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde park halindeki tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesi, içerisindeki tekstil ürünleriyle birlikte alev alev yandı.

Dinlenme Tesisine Park Ettiği Tekstil Yüklü Tır Alev Alev Yandı, System.String[]
- Dinlenme tesisine park ettiği tekstil yüklü tır alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'da TEM Otoyolu Hendek mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde park halindeki tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesi, içerisindeki tekstil ürünleriyle birlikte alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Antakya'ya giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tekstil yüklü tır, mola için TEM Otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkiinde bir dinlenme tesisine çekildi. Park edildikten bir süre sonra tırın dorse kısmı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Tırın dorse kısmı içerisinde ki malzemelerle birlikte kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların uyarıları sonucu sürücü hemen dorse ile çekici kısmını birbirinden ayırdı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan dorse kısmı ve içerisinde bulunan tekstil ürünleri tamamen yandı.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

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