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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü

15.11.2021 18:01
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Rudenko başkanlığındaki heyetlerin bugün İstanbul'da görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko başkanlığındaki heyetler arasında bugün İstanbul'da yapılan siyasi istişarelerde, Güney Kafkasya, Orta Asya, Afganistan ve diğer bazı bölgesel konular ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Federasyonu, Sedat Önal, Büyükelçi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile görüştü - Son Dakika
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