Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kıbrıs Müzakereleri) Laf Olsun Diye Müzakereye Başlamayalım....
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kıbrıs müzakereleri) Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: " (Kıbrıs
müzakereleri) Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:55 Kaynak: AA
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