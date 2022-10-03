Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Gkry Tepkisi: "Abd Bu Adımıyla Ada'da Dengeyi Bozmanın da Ötesine Geçerek, Bizzat Taraf Tutar Hale Gelmiştir" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Gkry Tepkisi: "Abd Bu Adımıyla Ada'da Dengeyi Bozmanın da Ötesine Geçerek, Bizzat Taraf Tutar Hale Gelmiştir"

03.10.2022 20:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Gkry Tepkisi: "Abd Bu Adımıyla Ada'da Dengeyi Bozmanın da Ötesine Geçerek, Bizzat Taraf Tutar Hale Gelmiştir"

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini eleştirdi. Dışişleri, “ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini eleştirdi. Dışişleri, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın GKRY'i Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle

"ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

İki hafta önce GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir.

ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir.

Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Gkry Tepkisi: 'Abd Bu Adımıyla Ada'da Dengeyi Bozmanın da Ötesine Geçerek, Bizzat Taraf Tutar Hale Gelmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Gkry Tepkisi: "Abd Bu Adımıyla Ada'da Dengeyi Bozmanın da Ötesine Geçerek, Bizzat Taraf Tutar Hale Gelmiştir" - Son Dakika
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