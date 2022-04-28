Türkiye, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan terör saldırılarını kınadı

28.04.2022 21:49
Türkiye, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan patlamalarda yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan patlamalarda yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bugün iki aracı hedef alan patlamalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada son dönemde Afganistan'da terör saldırılarının arttığına da vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Afganistan'da son dönemde yoğunlaşan bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini ve benzer eylemlerin tekerrürünün önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Mezar-ı Şerif'teki iki minibüs durağında gerçekleştirilen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklanırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının Şii yolcuların kullandığı araçlara yönelik yapıldığı belirtilirken kentte geçen hafta da bir Şii camisine saldırı düzenlenmiş, bu saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Adalet, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan terör saldırılarını kınadı - Son Dakika


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