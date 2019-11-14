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Diyadin'de Atatürk Resim Sergisi

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin Ulukent İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk Resim Sergisini gezdi.

Diyadin'de Atatürk Resim Sergisi, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin Ulukent İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk Resim Sergisini gezdi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Ulukent İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk Resim Sergisini gezen Tekin, öğretmenlerden sergi hakkında bilgiler aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. - AĞRI

Mustafa Kemal Atatürk, Diyadin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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