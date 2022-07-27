Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nijer heyetini kabul etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nijer heyetini kabul etti

27.07.2022 11:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nijer heyetini kabul etti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nijer eski Başbakanı Dr. Hamid Algabid ve beraberindeki heyeti kabul etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nijer eski Başbakanı Dr. Hamid Algabid ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nijer eski Başbakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) eski Genel Sekreteri Dr. Hamid Algabid ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Erbaş, halen Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Hamid Algabid ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vakıfların, toplumların gelişmesinde ve insanlığa hizmette en önemli vasıtalardan birisi olduğuna vurgu yapan Ali Erbaş, "İslam medeniyetinin kurucusu olan Peygamber Efendimiz, aynı zamanda vakıf medeniyetinin de kurucusudur. Dolayısıyla mihrapta, minberde, kürsüde bir imam, müezzin, vaiz, müftü ne kadar Peygamber varisi ise vakıf gönüllüleri, vakıf çalışanları, vakfın mütevellisinde, yönetiminde çalışan herkes, esasında Peygamber varisidir" diye konuştu.

'NİJER ÇOK YAKIN ÇALIŞTIĞIMIZ BİR ÜLKE'

İki ülkenin din eğitimi, din hizmetleri ve birçok alanda iş birliği yapmasının önemini vurgulayan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak, Nijer'den gelen talebelerin eğitimine katkı sağlıyoruz. Kurban ve ramazan çalışmalarımız oluyor. 85 civarında su kuyusu açmışız, şu ana kadar. İnsani yardım faaliyetleri var. Nijer, bizim çok yakın çalıştığımız bir ülke" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Nijer, Güncel, Son Dakika

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