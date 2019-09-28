Son Dakika Haberleri: "Diyarbakır annelerinin başarısı demek, terörsüz bir Türkiye demek"
Son Dakika Güncel Haber

"Diyarbakır annelerinin başarısı demek, terörsüz bir Türkiye demek"

26 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Oradaki anneler, anne yüreğiyle evlatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar ama asıl bizim geleceğimiz için çırpınıyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Oradaki anneler, anne yüreğiyle evlatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar ama asıl bizim geleceğimiz için çırpınıyorlar. Onların başarısı demek, terörsüz bir Türkiye ve bölge demek." dedi.

Yılmaz, partisinin Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşmasında, dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine değinerek, evlatları için nöbet tutan annelerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Diyarbakır annelerine selam gönderen Yılmaz, "Oradaki anneler, anne yüreğiyle evlatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar ama asıl bizim geleceğimiz için çırpınıyorlar. Onların başarısı demek, terörsüz bir Türkiye ve bölge demek." diye konuştu.

"Terörsüz bir Türkiye istiyoruz"

Yılmaz, terörle mücadeleye dikkati çekerek, "Artık yeter diyoruz. Önümüzdeki dönemde terörsüz bir il, bölge, Türkiye istiyoruz. Kim yaparsa yapsın, hangi isim altında yaparsa yapsın, ister etnik, ister mezhebi, ister dini kavramları kullansın, terör yapanlara karşı 'Ama, fakat' demeden çok net bir şekilde hayır dememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Terörün en büyük zararı bölgede yaşayan insanlara verdiğini dile getiren Yılmaz, terörün Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve demokraside de geçmişte büyük tahribatlar oluşturduğunu hatırlattı.

"Terör nedeniyle hayvancılık gelişmedi, yatırımcı gelmedi, turist gelmedi, nitelikli eleman buraya yeterince gelmedi. Bir taraftan da can kaybı söz konusu." diyen Yılmaz, bütün şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Yılmaz, terörün bölge ekonomisine en büyük darbeyi vurduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeri geldi doğrudan şantiyelere, işçilere, iş makinelerine saldırdılar ve bu bölgeye hizmet olmasın diye ellerinden geleni yaptılar ama bugün çok şükür çok farklı bir durumdayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu bölgeye, halkımıza hizmete devam edeceğiz."

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile partililer katıldı.

Diyarbakır annelerinin başarısı demek, terörsüz bir Türkiye demek

Diyarbakır, AK Parti, Türkiye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz
Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Otobüs AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı: Şiddetli olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Diyarbakır annelerinin başarısı demek, terörsüz bir Türkiye demek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]