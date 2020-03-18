Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 198'inci gününde sürüyor.

Anne Güli Turan, Tunceli'den 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Alev Turan için, Şemsettin ve Şahinaz Özcan çifti, Muş'tan 18 yaşındayken kaçırılan çocukları Atilla Özcan için, anne Naile Aykut da Adıyaman'dan 2 yıl önce 22 yaşındayken kaçırılan oğlu İsmail Aykut için kente gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Naile Aykut, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun kaçırıldığı sırada üniversite hazırlık kurslarında eğitim gördüğünü belirterek, evladından 2 yıldır haber alamadığını, kendisine kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çok özlediği evladına bir an önce kavuşmak istediğini belirten Aykut, şunları dile getirdi:

"Oğlumu istiyorum. HDP ve PKK oğlumu kandırarak götürdüler. Oğlum gelinceye kadar buradan kalkmayacağım. Çocuğumu getirsinler. İsmail oğlum, seni kandırdılar. Ailece çok üzülüyoruz. İsmail seni çok özledim. Onların çocukları özel okullara gidiyor, bizim çocuklarımızı kandırıyorlar. İsmail gel devletine teslim ol. Ben devletimin yanındayım. Sen de gel devletinin yanına."

Kızı Alev Turan için evlat nöbetine katılan Güli Turan da HDP ile terör örgütü PKK arasında bir fark olmadığını kaydetti.

Annelerin eylemini televizyonda izlediğini ve eyleme katılmaya karar verdiğini aktaran Turan, kızını almadan HDP il binasının önünü terk etmeyeceğini aktardı.

Turan, "Kızımı istiyorum. Kızımı HDP, PKK götürdü. 6 yıldır kızıma hasretim. Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, bana acıyorsan ne olur eve dön. Ben sana hasretim. Gel güvenlik güçlerine, devlete teslim ol. Devletimiz büyüktür. Kızım onlara güvenme, dön evine." ifadelerini kullandı.

Oğlu Atilla Özcan için kente gelen Şemsettin Özcan da evladının HDP aracılığıyla kaçırıldığını dile getirdi.

Özcan, 2016'da PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlunun 45 gün sonra terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Oğlunun terör örgütü mensuplarınca ikinci kez kaçırıldığını ve 4 yıldır kendisinden haber alamadığını söyleyen Özcan, "HDP'liler benim çocuğumu götürdüler. Çocuğumu HDP'den istiyoruz. Eyleme devam edeceğiz. HDP çocuğumu verinceye kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:33 Kaynak: AA

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