Diyarbakır\'da 17 Bin Konut İnşa Edildi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Diyarbakır'da 17 binin üzerinde konut inşa edildiğini söyledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, deprem sonrası yapımına başlanan Oğlaklı TOKİ'lerde incelemelerde bulundu. Depremin 3'üncü yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Zorluoğlu, 6 Şubat depremlerinde 53 binin üzerinde vatandaşı vefat ettiğini hatırlattı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Vali Zorluoğlu, "Diğer taraftan da üç yıllık bir süre geçti. Gerek Diyarbakır'da gerek deprem gören diğer illerde adeta enkaza dönen bu şehirlerin, bu kadar kısa süre içerisinde tekrar ayağa kaldırmış olmasını devletimizin, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Bakanlıklarımızın koordinasyonuyla depremin yıkıcı etkilerini bütünüyle ortadan kaldırılmış olmasından büyük gurur duyuyorum. Böyle bir devletin vatandaşı olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.

"Milletimiz bu süreçte devletinin yanında durdu"

Milletin topyekun bu süreçte devletinin yanında durduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Çok örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergilendi. Dolayısıyla milletimizle de gurur duyduğumuz ifade edelim. Tabii tüm bölge illerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da afetin hemen sonrasında çok ciddi bir iyileştirme süreci başlatılmıştır. Bu manada ilk etapta işte hasar gören yapıların yıkılması, enkazlarının kaldırılması önemliydi. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza önce çadır, sonra konteyner gibi geçici barınma imkanları sağlandı. Birtakım kira yardımları gibi destekler verildi. Fakat aynı zamanda çok büyük bir hamleyle bir konut yapımı süreci başlatıldı. Malum barınma yardımı anlamında hak sahiplerine konut yapma anlamında bir seferberlik başlatıldı devletimiz tarafından. Diyarbakır'da da 13 bin 190 tanesi şu anda içerisinde bulunduğumuz Oğlaklı bölgesinde olmak üzere toplamda 17 binin üzerinde konut inşa ettik. Oğlaklı'da bu 13 bin 190 tane konutun şu ana kadar 10 bin 600 tanesinin hak sahibi belirlendi. 6 binin üstünde aile burada ikameti ediyor, barınıyor. Ama sadece konut yapılmadı burada, çok çeşitli yapılar inşa edildi, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, okullar, camiler, iş yerleri gibi. Şimdi bir hastane var yatırım programında. Şu an itibarıyla Oğlaklı'da işler yolunda gidiyor, taşınmalar devam ediyor. İnşallah bu okullar planında bittiğinde de yani bu yaz aylarında buraya 10 binin üzerinde ailenin taşınmış olacağını hesaplıyoruz. Bu bakımdan Burası orta ölçekli bir ilçe gibi. Buranın önemli ihtiyaçlarından biri de sağlık hizmetleri idi. Bu sene Sağlık Bakanlığının programına 200 yataklı bir hastaneyi de almış olduk. Jandarma Genel Komutanlığımız da burada inşallah bir karakol inşası yapacaktır. Yani her bakımdan buranın bir şehir olarak, hayatını idame ettirebilmesi için gerekli tedbirleri aldık."

"Diyarbakır'da artık konteyner kentimiz yok"

Diğer taraftan kırsal yerlerde diğer ilçelerimiz de ifade ettim 2 bin 800 civarında konut yapıldı, bunlar da peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca kırsal mahallelerde köy tipi evler konusunda da bin 200 civarında yapım öngörülmüş durumda. Dolayısıyla kümülatif olarak bakıldığında Diyarbakır'da 17 binin üzerinde bağımsız birim inşa edildi ve büyük bölümü hak sahiplerine teslim edildi. Bu manada Diyarbakır'da artık konteyner kentimiz yok, burada yaşayan kimse yok. Herkes hak sahipleri olarak hakkını aldı ve bu manada 2023 depremlerinin olumsuz etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı diyebiliriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR