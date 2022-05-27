Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı

DİYARBAKIR'da 5 metrelik mısır öğütme kuyusuna düşen yavru tilkiyi, AFAD ekipleri kurtardı.

Diyarbakır'da Silvan karayolu üzerinde Karaçalı mevkindeki bir iş yerinde bulunan 5 metre derinliğindeki mısır öğütme kuyusuna yavru tilki düştü. Tilkiyi kuyuda gören iş yeri çalışanları durumu AFAD ekiplerine bildirdi. 5 metrelik kuyuya inen AFAD personeli, yavru tilkiyi alarak yukarı çıktı. Yavru tilki sağlık kontrolü için Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Tilki tedavisinin ardından doğaya salınacak.