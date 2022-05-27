Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı

27.05.2022 19:18
Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı

DİYARBAKIR'da 5 metrelik mısır öğütme kuyusuna düşen yavru tilkiyi, AFAD ekipleri kurtardı.

DİYARBAKIR'da 5 metrelik mısır öğütme kuyusuna düşen yavru tilkiyi, AFAD ekipleri kurtardı.

Diyarbakır'da Silvan karayolu üzerinde Karaçalı mevkindeki bir iş yerinde bulunan 5 metre derinliğindeki mısır öğütme kuyusuna yavru tilki düştü. Tilkiyi kuyuda gören iş yeri çalışanları durumu AFAD ekiplerine bildirdi. 5 metrelik kuyuya inen AFAD personeli, yavru tilkiyi alarak yukarı çıktı. Yavru tilki sağlık kontrolü için Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Tilki tedavisinin ardından doğaya salınacak.


Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı
Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı
Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı
Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı
Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru tilkiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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