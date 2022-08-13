Tokat attığı eşinin yakınları tarafından öldüren Baran toprağa verildi - Son Dakika
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Tokat attığı eşinin yakınları tarafından öldüren Baran toprağa verildi

13.08.2022 16:56
Tokat attığı eşinin yakınları tarafından öldüren Baran toprağa verildi

DİYARBAKIR'da bir ay önce evlendiği E.U.'ya (23) tokat attığı gerekçesiyle çıkan kavgada eşinin yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen Baran U. (22), toprağa verildi.

DİYARBAKIR'da bir ay önce evlendiği E.U.'ya (23) tokat attığı gerekçesiyle çıkan kavgada eşinin yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen Baran U. (22), toprağa verildi. Yaralanan Baran U.'nun babası N.U. (50) ve kardeşi A.U.'nun (28) ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bağlar ilçesinde Baran U., yaklaşık bir ay önce kuzeni E.U. ile evlendi. Dün akşam saatlerinde çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Baran U., iddiaya göre eşine tokat atıp, şiddet uyguladı. E.U., yaşanan olay sonrası babasının evine gidip, durumu anlattı. Bunun üzerine E.U.'nun yakınları, pazarda çalışan Baran U.'nun yanına gitti. Burada Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U. ile eşinin yakınları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Baran U. ile babası ve kardeşi bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Baran U., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan N.U.'nun hayati tehlikeyi atlattığı, oğlu A.U.'nun ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Baran U.'nun cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na götürülen Baran U., toprağa verildi.POLİS, 4 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, dün gece çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, olayın şüphelisi olarak 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Bağlar, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat attığı eşinin yakınları tarafından öldüren Baran toprağa verildi - Son Dakika

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