18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

18 yaşındaki Sümeyye\'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında
26.12.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çöp poşetinde cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun cinayetine ilişkin sır perdesi aralandı. Cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K. gözaltına alındı. S.K'nin genç kadın ile gönül ilişkisi yaşadığı ve bu nedenle çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde buluna bir sitede dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde sır perdesi aralandı! Katili aşk yaşadığı kapıcı çıktı

ÇÖP POŞETİ İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrollerde çöp poşeti içerisinde bir kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun (18) olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde sır perdesi aralandı! Katili aşk yaşadığı kapıcı çıktı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAPICI GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.'nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde sır perdesi aralandı! Katili aşk yaşadığı kapıcı çıktı
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır, Yenişehir, Cinayet, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Bu iş ismini Sümeyye Muhammet koymakla olmuyor Isimler kurtarmıyor yani, Michel Suzanna koysanız daha iyi bence. İsimle yirtamiyorsunuz yani badem arkadaşlar. 17 26 Yanıtla
    Murat Murat:
    vayy s.aa..lakk 4 0
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    yine bir sıkma baş yine bir yasak aş k:) akılları başka yere çalışmıyor 0 0
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Değdimi kızım, bu alçak erkeklerin selamınıı bile almayın yalnızken, köpek soyu nasıl kıydın küçücük cana, grçen okudum bir gavur söylemiş ne kadar doğru' 40 lı haşlarda bir erkek 18 yaşında bayanla gayet güzel arkadaş olur , ama 18 yaşında bir erkekle hiç bir zaman arkadaş olmaz acaba neden düş0nün bakalım.... 11 0 Yanıtla
  • HAKANTÜRK HAKANTÜRK:
    HİÇ MERAK ETMESİN 3-5 YIL YA YATAR YA YATMAZ SONRASI İNFAZ DÜZENLEMESİ :)) 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    yasak aşk olduğunu kim söyledi belki adamı iftira atıyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum
Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber
Fenerbahçe’de veda Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Baba vahşetinde korkunç detaylar Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti
Polonya’nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında Önce güldü sonra kendini tutamadı Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı
Arda Güler’e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim
Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

12:39
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından
12:21
Ali Sabancı’dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum
11:55
Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar
Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar
11:36
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek
11:21
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
10:37
Bomba iddia Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?
10:12
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var Mekanları kapattılar
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
10:11
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı teröristi yakaladı
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
09:32
Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında
Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında
08:09
Bahis operasyonunda yeni perde Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 12:44:44. #7.11#
SON DAKİKA: 18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.