18 yaşındaki Sümeyye\'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde buluna bir sitede dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.

ÇÖP POŞETİ İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrollerde çöp poşeti içerisinde bir kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun (18) olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAPICI GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.'nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.