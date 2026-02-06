Diyarbakır'da Deprem Anma Programı - Son Dakika
Diyarbakır'da Deprem Anma Programı

Diyarbakır\'da Deprem Anma Programı
06.02.2026 16:49
Depremin üçüncü yılı dolayısıyla Diyarbakır'da mevlit okutuldu, anma etkinlikleri düzenlendi.

Diyarbakır Valiliğince 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Valilikçe depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde mevlit okutuldu.

Daha sonra AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Murat Zorluoğlu, programda arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ağır tonajlı kurtarma aracı, eğitimli arama köpeği, tim aracı ve su altı arama kurtarma araçlarını inceledi, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı.

Burada konuşan Zorluoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin acısının ilk günkü gibi hissedildiğini belirtti.

"Millet olarak o büyük felaketin acısını derinden hissediyoruz. 53 binin üzerinde vatandaşımız depremlerde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmiştir." diyen Zorluoğlu, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Zorluoğlu, bir yandan depremlerin acısını derinden hissettiklerini diğer yandan da devlet millet dayanışmasıyla 3 yıllık kısa bir süre içerisinde depremde ağır hasar gören şehirleri ayağa kaldırmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, depremin ardından bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyarbakır'da ağır hasarlı yapıların büyük bölümünde yıkım ve enkaz kaldırma sürecinin tamamlandığını belirten Zorluoğlu, hak sahibi vatandaşlar için Oğlaklı'da 13 bin 190 konutun inşa edildiğini, yaklaşık 6 bin ailenin yeni konutlarında yaşamaya başladığını bildirdi.

Zorluoğlu, afetlere hazırlıkta risk azaltma çalışmaları ile gönüllü arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyaseti, bakanlıklarımızın, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ'nin ve AFAD'ın yoğun gayreti oldu." dedi.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak da Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da akredite edilmiş 678 personelle 6 enkaz alanına müdahale ettiklerini, çalışmalarda 412 vatandaşın cansız bedenini, 951 vatandaşı ise yaralı olarak çıkardıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Kulp Belediyesi ile arama-kurtarma ekiplerine peçleri takıldı.

Programa, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, AFAD personeli ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Deprem Anma Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Deprem Anma Programı
