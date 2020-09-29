Diyarbakır'da halk kütüphanesi 24 saat hizmet verecek - Son Dakika

Diyarbakırlılar halk kütüphanesinden 24 saat hizmet alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatlarıyla hayata geçirilen, 81 ilde 24 saat açık kütüphane uygulaması başladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde bulunan Diyarbakır'ı yansıtan mimarisi ile İspanya'da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesinde uygulama başladı.

Geçen haftadan itibaren, içerisinde barındırdığı 1 milyon kitapla 10 bin metrekare alanda 24 saat hizmet vermeye başlayan kütüphanede, ziyaretçilere gece yarısı kuru pasta ve çay gibi ikramlar da sunuluyor.