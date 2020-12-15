Diyarbakır'da koronavirüs riskine karşı diş tedavileri özel kabinlerde yapılıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da koronavirüs riskine karşı diş tedavileri özel kabinlerde yapılıyor

15.12.2020 11:03
Diyarbakır'da koronavirüs riskine karşı diş tedavileri özel kabinlerde yapılıyor, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesince koronavirüs (Kovid-19) riskini en aza indirmek, hastaların güvenli diş tedavileri yaptırabilmelerini sağlamak amacıyla 17 özel kabin ve 13 hepafiltreli izole alan oluşturuldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesince koronavirüs (Kovid-19) riskini en aza indirmek, hastaların güvenli diş tedavileri yaptırabilmelerini sağlamak amacıyla 17 özel kabin ve 13 hepafiltreli izole alan oluşturuldu.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Nezih Yılmaz, yaptığı açıklamada, salgının görüldüğü ilk günden itibaren hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve personel için yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

Fakülteye gelen vatandaşların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünü yaptıklarını aktaran Yılmaz, hasta tedavilerinde damlacık enfeksiyonunun önlenmesi amacıyla tedavilerin hepafiltreli özel odalarda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koronavirüs dolaysıyla fakültede 17 kabin yapıldığını, 13 hepafiltreli izole alan oluşturulduğunu kaydeden Yılmaz, döner aletlerle yapılan işlemde hasta tedavilerini özel kabinli ünitelerde gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Diş tedavisi yapılırken döner aletlerle çalışıldığı için bunların damlacık enfeksiyonuna neden olma ve koronavirüs bulaş riski fazla. Bundan dolayı özel oluşturduğumuz kabinlerde hastaların tedavilerini gerçekleştirmekteyiz." diyen Yılmaz, hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının güvenliklerini sağlamak için sosyal mesafeyi gözetecek şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Önlemlerle hasta sayısı arttı

Yoğunluğun önüne geçmek amacıyla online randevu sistemine geçtiklerini dile getiren Yılmaz, özel olarak hazırlanan kabinlerde doktorların tulum, siperlik, maske gibi koruyucu ekipmanlarını giydikten sonra tedavileri yaptığını aktardı.

Hizmet verilen her hastanın ardından ortamın dezenfekte edildiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kabinlere hastalar alındıktan sonra kabinlerimizin dezenfeksiyon işlemi özel sistem cihazlarla yapılıyor. 45 dakika bekledikten sonra diğer hastamızı alıyoruz. Bu şekilde salgının bulaş riskini ortadan kaldırıyoruz. Koronavirüs salgının görülmeye başlandığı dönemde yoğun bir şekilde hasta sayımızda düşüş yaşamaktaydık. Fakat fakülte olarak aldığımız tedbirler neticesinde hasta sayımızda son dönemlerde artış oldu. Pandeminin ilk günlerinde kapasitemiz yüzde 10-15 seviyesine düşmüşken şu an pandemiden önceki dönemin yüzde 65 seviyesine geldiğini görüyoruz."

Hastaların, sağlık hizmetlerini olumsuz şartlardan etkilenmeden alabilmeleri için tüm önlemlerin devam edeceğini dile getiren Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla fakültemize başvurarak diş tedavilerini yaptırabilirler. Fakültemiz gereken bütün tedbirleri almış durumdadır." diye konuştu.

"Çok memnunuz"

Vatandaşlardan Bilal Aktürk ise çocuğunun tedavisini yaptırmak için fakülteye geldiğini söyledi.

Fakültede Kovid-19 nedeniyle güzel tedbirler alındığını ifade eden Aktürk, "Fakülte tedbirleri daha üst seviyeye çıkartmış. İlgililerden Allah razı olsun. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Can da 11 yaşındaki oğlunun tedavisi için fakülteye geldiklerini, fakültede koronavirüse karşı önlemlerin alındığını belirtti.

Can, "Burada koronavirüse karşı önlemler üst safhada, kabinler oluşturulmuş. Bütün önlemler alınmış olarak sağlık hizmetlerini alıyoruz. Çok memnunuz. İzolasyonlu kabinlerin yapılması da önlemlerin üst düzeyde olduğunu bize gösteriyor. Özelikle daha riskli olanların bu kabinlerde tedaviye alınmış olması bizi mutlu ediyor." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi, Dicle Üniversitesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da koronavirüs riskine karşı diş tedavileri özel kabinlerde yapılıyor - Son Dakika


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