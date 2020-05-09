Diyarbakır'da kuaför ve berberler hizmete hazır - Son Dakika
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Diyarbakır'da kuaför ve berberler hizmete hazır

6 saat önce

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlanacağı açıklandı.

Diyarbakır'da kuaför ve berberler hizmete hazır, System.String[]

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlanacağı açıklandı. Pazartesi günü iş başı yapacak olan berber ve kuaförler, iş yerlerini dezenfekte edip hazırlıklarına başladı.


Korona virüs salgınının Türkiye'de yayılmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları 21 Mart'ta kapatıldı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile birlikte kurallar ve tedbirler doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta yeniden hizmet verebileceği açıklandı. Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası (DİBEKOD) Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, üyelerinin iş yerlerinin açılmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Değirmenci, meslek gruplarının yaklaşık iki aydır kapalı olduğunu, esnafın bu süre zarfında zor günler geçirdiğini ifade etti. Hala bazı sıkıntılarının devam ettiğini aktaran Değirmenci, "Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz tarafından genelge yayımlandı. Bu genelge doğrultusunda esnaflarımız iş yerlerinin açılmasını büyük bir sevinçle karşılarken, şuanda yoğun bir şekilde genelgenin ayrıntılarıyla ilgili bir mücadele içerisindeler. Bunun ilk aşaması Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na talepte bulunmuştuk. İş yerlerinin ilaçlanması, maske, dezenfektan teminiyle ilgili Sağlık Daire Başkanının onayıyla dün akşamdan itibaren bütün esnaflarımızın bölge bölge iş yerlerinin ilaçlanması ve maske dağıtımına da başlandı. Arkadaşlarımız şuanda genelge doğrultusunda kendi iş yerlerinde uygulanacak kurallarla ilgili hazırlık yapıyorlar" dedi.


"Müşterilerimiz arzu ederse özel eşyalarını getirebilir"


Randevusuz müşteri kesinlikle kabul edilmeyeceğine dair genelgede maddenin olduğunun altını çizen DİBEKOD Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, sözlerine şöyle devam etti:


"Maske ve eldiven kullanımıyla ilgili detaylar var. Salonda bekleyen müşteri olmayacağı yönünde, makyaj ve cilt bakımı işlemleri yok. İçecek ikramı yasak. Tek kullanımlık ürünler, havlu, manikür aletleri, eldivenler, bunlar şuan hepsi meslektaşlarımız tarafından temin edilmiş durumda. Müşterilerimize buradan seslenmek istiyorum. Berbere, kuaföre, güzellik merkezlerine gidecek müşterilerimiz arzu ederlerse kendi yanlarında fırçalarını, taraklarını, havlularını, kendilerine ait kullanacakları özel eşyalarını getirebilirler. Her salona maske ve eldivenle gitme zorunlukları vardır. Bunu da buradan bu hizmeti alacak beylere, hanımlara iletmek istiyorum. Bayram arifesine denk gelmesi münasebetiyle esnafımızın bir kısmı bu açılmanın bayramdan sonra olması kanaati oluşmuştu. Yüzde 50'si iyi ki de açıldı diyor. Yüzde 50'side keşke bayramdan sonra, yani bu hastalığın önlenmesi açısından daha uygun olurdu diye bize illetten arkadaşlarımız var. Dün akşam Kayapınar ve Bağlar bölgesindeki esnafımızın iş yerleri dezenfekte edildi. Bu akşam da Yenişehir ve Sur bölgesindeki iş yerlerimiz yine Sağlık Daire Başkanlığı nezdinde 200 personelle yaklaşık 40 ekip sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar." - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 21 Mart, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:08 Kaynak: İHA


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