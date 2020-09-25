Diyarbakır'da mısır rekoltesinde beklenti yüksek - Son Dakika

Diyarbakır'da mısır rekoltesinde beklenti yüksek

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, modern tarım tekniklerinin kullanılması ve tohumunda yapılan ıslah çalışmaları sayesinde çiftçilerin mısıra yöneldiği Diyarbakır'da bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, modern tarım tekniklerinin kullanılması ve tohumunda yapılan ıslah çalışmaları sayesinde çiftçilerin mısıra yöneldiği Diyarbakır'da bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

Bakanlıkça sağlanan destekler ve çalışmalarla Diyarbakır'da mısır ekim alanı her geçen yıl artıyor. Mısır ekilen alan geçen yıl 208 bin dekar iken bu yıl 380 bin dekara çıktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, kentin sulanabilir tarım arazilerinde genellikle mısır ve pamuk yetiştirildiğini söyledi.

"Hasat da verim de iyi gidiyor"

Mısır ekim alanında ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Atalar, "Mısır ekim alanındaki artış beraberinde bu yıl ciddi bir rekolte artışına vesile olacak. Geçen yıla oranla yüzde 66 rekolte artışı olacağını tahmin ediyoruz. Yaptığımız ölçümlerde bu yıl 381 bin ton civarında rekolte tahminimiz var. Çiftçimiz de oldukça memnun. Hasat da verim de iyi gidiyor." diye konuştu.

Çiftçilere ton başına 30 lira ürün desteği ve ayrıca dekar başına 29 lira mazot ve gübre desteği verildiğini ifade eden Atalar, geçen yıl mısır üreticilerine 8 milyon 600 bin lira destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini, bu yıl ise ödemeler netleştiğinde rakamın belli olacağını belirtti.

Atalar, hasat sezonundaki çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Buğday ve pamuktan sonra mısıra yöneldi

Bismil ilçesine bağlı kırsal Bozçalı Mahallesi'nde mısır hasadı yapan Adnan Bozçalı da 23 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirtti.

Daha önce buğday ve pamuk ektiğini anlatan Bozçalı, son 10 yıldır pamuğa göre daha çok kazanç elde ettiği mısır üretimine yöneldiğini söyledi.

Bozçalı, şöyle konuştu:

"Pamuğu sattığımız zaman paramızı almak için 3 ay bekliyorduk. Mısırı sattığında 10 gün içinde parayı alıyorsun. Şu an biçtiğim ürün direkt kamyonlarla sattığım fabrikaya gidiyor. Mısırdan iyi verim alıyoruz. Çok şükür kazancımız da iyi. Sağ olsun devletimiz bize mazot, gübre, ürün desteği veriyor. Temennimiz devletimizin biraz daha ürün desteğini artırması."

Mısır ekimine ilk başladığı zamanlarda dekardan ortalama 1 ton verim elde ettiğini bildiren Bozçalı, yeni çeşit tohumların çıktığını, şu an ortalama 1 ton 700 kilogram verim aldığını, hedefinin gelecek yıl dekardan 2 ton ürün elde etmek olduğunu söyledi.

Bozçalı, iyi bir verim almak için yeni çeşit tohum, gübre, bakım ve zamanında sulama yapmanın çok önemli olduğunu, bu şartların yerine getirilmesi durumunda iyi verim alınabildiğini aktardı.

Diyarbakır'da mısır rekoltesinde beklenti yüksek

Diyarbakır, Bozçalı, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mısır rekoltesinde beklenti yüksek - Son Dakika

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