Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Roma ve Bizans Dönemine Ait 851 Adet Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Roma ve Bizans Dönemine Ait 851 Adet Sikke Ele Geçirildi

24 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 1'i altın 850'si bronz olmak üzere 851 sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da Roma ve Bizans Dönemine Ait 851 Adet Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 1'i altın 850'si bronz olmak üzere 851 sikke ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kulp ilçesinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 7 Şubat 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Kulp ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, sikkeleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan adli aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1 adet altın, 850 adet bronz olmak üzere toplam 851 adet sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: İHA

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