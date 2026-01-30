Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
30.01.2026 12:59
Diyarbakır-Batman karayolunda otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır- Batman karayolunda meydana geldi. Sağanak nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 ATD 401 plakalı otomobil, yoldan çıkıp duvara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Batman, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
