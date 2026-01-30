Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır- Batman karayolunda meydana geldi. Sağanak nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 ATD 401 plakalı otomobil, yoldan çıkıp duvara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR