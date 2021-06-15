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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması

15.06.2021 18:46
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan proje kapsamında inşa edilen ve hizmet vermeye başlayan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (ÇEMATEM) incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan proje kapsamında inşa edilen ve hizmet vermeye başlayan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (ÇEMATEM) incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile hizmet vermeye başlayan her iki merkezdeki birimleri ziyaret etti, yetkililerden yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki merkezin Diyarbakır ve çevre illere hizmet vereceğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin zor bir süreç, iş ve çok taraflı olduğunu ifade eden Karaloğlu, kurulan her iki merkezle bağımlılıkla mücadelede eksik ayakların tamamlanmış olduğunu dile getirdi.

Bağımlıların tedavisinin ardından rehabilitasyon ayağının sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Karaloğlu, rehabilitasyon için Yeşilayın olduğunu, kentte bu kurumun hizmet veren bir merkezinin olduğunu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Sur ilçesinde bir binayı kiraladıklarını, buranın tamiratını ve tadilatını tamamlayarak Yeşilaya teslim ettiklerini anlattı.

Üniversite kampüsü içerisinde 40 yataklı bir rehabilitasyon merkezi inşaatının şu an TOKİ tarafından yapımının sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, yıl sonuna doğru orayı da hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

Karaloğlu, "Bağımlılık, sadece devletin veya devletin içinde belli kurumların görevi değil, bütün toplumun topyekün mücadele etmesi gereken bir konu. Mutlaka anne babaların, özellikle eğitim kurumlarının ve imamların dini telkinde bulunan insanların da bu konuda bize destek olması yardımcı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele

Jandarma ve emniyetin uyuşturucu ile mücadelesine devam ettiğini ve devam edeceğini belirten Karaloğlu, kentte uyuşturucunun imalatı ve arzıyla ilgili çok ciddi bir mücadelenin olduğunu vurguladı.

Geçen yıl Diyarbakır'da sadece jandarma bölgesinde 98 milyon kök kenevirin ele geçirilerek imha edildiğini bildiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu 98 milyon kök keneviri Allah vermesin yakalayamasaydık, bunlar ürüne dönüşseydi, binlerce ton uyuşturucu piyasaya sürülecekti ve binlerce gencimiz belki zehirlenmiş olacaktı. Geçen yıl emniyet ve jandarma bölgemizde polis ve jandarmamız Diyarbakır sınırları içerisinde 60 ton toz ve kubar esrar ele geçirdi. Yine geçen sene 844 kişi uyuşturucu işine bulaştığı, imal ettiği, sattığı ve pazarladığı için emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış, mahkemeye çıkartılmış ve tutuklanmıştır."

Emniyet ve jandarma bölgelerinde geçen yılın ilk 5 ayında 909 olan olay sayısının 1688'e çıktığını, geçen yıl 1047 kişinin yakalandığını bu yılın aynı döneminde ise 1681 kişinin yakalandığını dile getiren Karaloğlu, "Geçen yıl ilk 5 ayda 253 kişi tutuklanmışken bu sene emniyet ve jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarda 412 kişi tutuklanmış. Bu da yüzde 62'lik bir artışa tekabül ediyor. Geçen sene ilk 5 ayda 3 milyon 652 bin kök kenevir imha etmişiz. Bu sene ilk 5 ayda 30 milyon kök kenevir bugüne kadar jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla yakalamış ve imha etmişiz. Artış yüzde 733'tür." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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