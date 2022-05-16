Diyarbakırlı öğrenciler yeteneklerini sanat atölyelerinde geliştiriyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievlerinde eğitim alan öğrenciler, yeteneklerini sanat atölyelerinde geliştiriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievinde eğitimin yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinlikler de yapılıyor.

Bilgievi resim kulübü öğrencileri, resim atölyelerinde eğitmenleri eşliğinde ebru sanatı, kuru, pastel, akrilik ve yağlı boya ile resim tekniklerini öğreniyor.

Hazırladıkları eserlerini sergilemeye hazırlanan öğrenciler, beğenilen çalışmalara imza atmak için yoğun tempoda çalışıyor.

Resim kulübü öğrencileri çalışmalarını farklı mekanlarda sanatseverlerin beğenisine sunacak.