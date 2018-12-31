Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'deki Doğalgaz Türkiye'yi Ayağa Kaldıracak"

Doğu Akdeniz'deki Doğalgaz Türkiye'yi Ayağa Kaldıracak"

1 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, Doğu Akdeniz’de 3 trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığının olduğunu açıkladı. İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, ‘Doğu Akdeniz’de 3 trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda belirlenmiş. Türkiye’yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğalgazın olduğunu […]The post “Doğu Akdeniz’deki doğalgaz Türkiye’yi ayağa kaldıracak” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Doğu Akdeniz'deki Doğalgaz Türkiye'yi Ayağa Kaldıracak
İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, Doğu Akdeniz'de 3 trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığının olduğunu açıkladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, 'Doğu Akdeniz'de 3 trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda belirlenmiş. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğalgazın olduğunu bilim adamları olarak tespit etmiş durumdayız' dedi.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalarına devam eden Türkiye, derin denizde Fatih gemisiyle başlattığı petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının yanına bir de sığ deniz faaliyetlerini ekledi. Türkiye'nin, rezervlere erişmek amacıyla yaptığı yatırımlar dikkat çekerken Prof. Dr. Ergül Yaşar bölgedeki zenginliğe ilişkin bilgiler paylaştı.

Yaşar, Doğu Akdeniz'in özellikle Suriye'deki savaştan sonra çok etkin bir duruma geldiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye ve KKTC ile herhangi bir anlaşma yapmadan KKTC'nin deniz hukukundan kaynaklanan haklarını ihlal ettiğini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti: "Ancak devletimiz orada yapılacak olan sondaj çalışmalarını etkin bir şekilde koruma görevini sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'de üç trilyon metreküpü aşkın doğalgaz varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda belirlenmiş. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğalgazın olduğunu bilim adamları olarak tespit etmiş durumdayız."

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:05 

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