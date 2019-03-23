Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 4 İl İçin Zirai Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 İl İçin Zirai Don Uyarısı

48 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için zirai don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da 4 İl İçin Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor.


Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Van'da 2, Muş ve Hakkari'de 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Muş'ta 8, Van ve Hakkari'de 7, Bitlis'te 4 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerekiyor.

Gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiğinden meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:56 Kaynak: AA

Bitlis, Muş, Hakkari, Van, Güncel
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