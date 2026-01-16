Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

16.01.2026 10:18
Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da dereler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle dereler buz tuttu, bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine naylon örttü.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Buzla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.

Soğuk havanın etkisiyle dereler buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Ekipler buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ta dereler buzla kaplandı, bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar halı ve battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars Kalesi ve çevresi güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Kimi esnaf iş yerinin buzla kaplı camlarını pürmüzle ısıtarak açmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Adem Boydak, çok soğuk günler yaşadıklarını belirterek, "Kar yağışından sonra dondurucu soğuklar başladı. Akşamları eksi 20'leri görüyoruz, çok zor günler geçiriyoruz." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Nehir ve derelerin buz tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Tunceli, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Ağrı, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
