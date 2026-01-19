Doğu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
Doğu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

19.01.2026 11:16
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi, ekipler çalışıyor.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli, kar yağışı sonrası yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da gece aralıkla yağan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yeniden beyaza bürünen şehirde, ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Yağışla kent merkezi karla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu kentte, tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçesinde yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Vatandaşlardan Hacı Sarı, ilçeye çok kar yağdığını belirterek, "Bu sabah kalktık, fırtına var ve yollar çok kötü. Arabalarımızı zor çalıştırıyoruz. Sürücüler dikkat etsinler, yollarda buzlanma var." dedi.

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da kar ve tipi etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerinde çalışma yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştığı kentte, park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Ekipler sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Ağrı, Kars, Son Dakika

