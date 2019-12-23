Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül - Son Dakika Ekonomi

Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül

6 saat önce

Doktorclub Awards'ın bu yıl üçücüsünü düzenlediği, "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" töreninde, Yanınızdayız Derneği'ne Özel Ödül verildi.

Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül, System.String[]

Doktorclub Awards'ın bu yıl üçücüsünü düzenlediği, " Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" töreninde, Yanınızdayız Derneği'ne Özel Ödül verildi.

Doktorclub'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel işbirliğiyle düzenlediği "Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" töreni İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Her yıl "sağlıklı toplum" için uğraş veren kişi, kurum ya da kuruluşa verilen Özel Ödül'ün bu yılki sahibi Yanınızdayız Derneği oldu.

Dernek adına ödülü, kurucu üyelerden Dr. Alper Hasanoğlu ile birlikte alan Yanınızdayız Kurucu Başkanı Nur Ger, teşekkür konuşmasında şöyle dedi:

"Derneğimiz 41 erkek üyenin inisiyatifiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında tesis etmek amacıyla kuruldu.

"Bizler, kadınlara verdiği destekle sadece Türkiye değil tüm dünyadaki erkek liderlere örnek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerliyoruz.

"Sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun, onu oluşturan kadın ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması koşuluyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

"Bu sebeple, aldığımız ödülün anlamı bizim için çok büyük."

Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'ne bu yıl 187 başvuru yapıldı. Bunlar arasından, jürinin değerlendirmesi sonucunda finale kalan adayların başvuruları 20 bin hekimin oylamasına sunuldu.

Kazananlara ödülleri; doktorlar, akademisyenler, özel, kamu sağlık kurum/kuruluş yöneticileri, sağlık profesyonelleri, basın mensupları ve sağlık endüstrisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık bin davetlininkatıldığı törende verildi. (Fotoğraflı)


İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası
Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor Ömer Çelikk'tan Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika Haberleri
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
17:58 Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi
17:53 Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]