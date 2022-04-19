Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı - Son Dakika
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Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı

19.04.2022 12:47
Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı

BARTIN'da aile hekimi M.S.S. (35), kargosunun nerede olduğunu sorgulamak için gittiği firmada tartıştığı şube müdürü Sudiye Güney'in (26) saçını çekip, tokat attı.

BARTIN'da aile hekimi M.S.S. (35), kargosunun nerede olduğunu sorgulamak için gittiği firmada tartıştığı şube müdürü Sudiye Güney'in (26) saçını çekip, tokat attı. M.S.S., kavgayı ayırmak için gelen 2'si kadın 4 çalışana da saldırırken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cumartesi günü kentte bulunan kargo firması şubesinde meydana geldi. Kumluca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi M.S.S., iddiaya göre, öğle saatlerinde kargo firmasına geldi. M.S.S., kargosunun nerede olduğunu sorgulattığı sırada şube müdürü Sudiye Güney ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.S.S, Güney'e yumruk sallayarak, bankoları yıktı. Doktor tarafından saçından çekilerek darbedilen Güney'in arkadaşları, araya girmeye çalıştı. Doktor, 2'si kadın 4 çalışana da saldırdı. Olay sonrası darp raporu alan Güney ve 4 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.S.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorun çalışana saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kargosunu sorgulamak için gelen kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Sudiye Güney, kargonun, doktorun komşusuna bırakıldığını belirtti. Doktordan şikayetçi olduğunu dile getiren Güney, "Kargomuz kapanacağı saatte M.S.S bize kargosunu sordu ama biz işlemlerini yaptığımız sırada kendisi sabredemedi. Bize küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ben dışarı çıkmasını söyledim ama kendisi çıkmadı. O sırada bankoyu devirerek, benim üzerime yürüdü. Tekmeler, tokatlar, yumruklarla bana vurmaya başladı. Hala şoktayım, darp raporu aldım ve şikayetçi oldum. Serbest kalmış. Vücudumun her yerinde morluklar var. Ben hiçbir zaman böyle bir olayla karşılaşmadım. Şahıs bana öyle bir karşılık verdi ki her şey bir anda oldu. Ben bir kadınım ve şiddet gördüm, sesimin duyulmasını istiyorum. Kimse şiddet görmesin" dedi.

Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı
Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı
Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı
Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı
Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı
Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı
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Cumartesi, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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