Dokuma ve dikiş kursun tamamlayanlara sertifikaları verildi

Bilecik'in Osmaneli Belediye ve İşkur destekleri ile Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlediği dokuma ve dikiş kursunda eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.



Düzenlenen sertifika törenine; Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Halk Eğitim Müdürü Durmuş Ali Ünlü katıldı. Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Şahin "Belediyemizin kurduğu dikiş ve dokuma atölyeleri ile hanımlarımızın el becerilerini artırmalarını aynı zamanda ekonomilerine katkı sağlıyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil Bölümü'nün verdiği eğitimler ve desteklerle tarihi Roma dönemine dayanan Lefke bezini dünya markası olması için gayret gösteriyoruz. Yakında Rusya'da tekrar sunumları yapılacak giysilerle pazara yönelik ve ihracatı arttırıcı faaliyetlerde hız veren belediyemiz, kadınlarımız için Lefke bezi atölyesinde üretilen tüm ürünleri pazarlayarak ilçe ekonomimize katkı sağlıyorlar" dedi



Daha sonra konuşan Kaymakam Naif Yavuz ise boş zamanlarını değerlendirerek bu şekilde çalışma hayatında da yer alarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadın kursiyerleri tebrik etti. Yavuz, kursların çok yönlü olarak fayda sağladığını, aldıkları eğitimle ekonomik yönden yararlanan kadınların özellikle geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasında da önemli bir rol üstlendiğini ve bu çok önemli değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına ilgili kurumları, bu kursları düzenlenmeye ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Naif Yavuz, "Desteklerinden katkılarında dolayı Belediye Başkanı Münür Şahine, İŞKUR Müdürü Ayhan Tozana ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Kaymakam Yavuz ve Belediye Başkanı Şahin, kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile hocaları Nuray Titiz ve Gülay Çam Durak'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiler. Kadın kursiyerlere protokol üyeleri sertifikalarını verdi. - BİLECİK