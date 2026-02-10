Dolar/TL Yükselişle 43,6130'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
Dolar/TL Yükselişle 43,6130'dan İşlem Görüyor

10.02.2026 09:59
Dolar/TL, güne %0,1 artışla 43,6130 seviyesinden başladı. Yatırımcılar ABD verilerini bekliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,6130 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 43,5900'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,6130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,9750'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 59,6830'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki iyimserlikler piyasalarda risk iştahını desteklerken, ABD'de açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İş gücü piyasasında zayıflamaya işaret eden verilerin, faiz indirimlerinin daha erken başlamasına yönelik beklentileri güçlendirebileceği, buna karşın enflasyonun yüksek seyretmesinin ise faiz indirimlerinin zamanlamasını bir miktar öteleyebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

