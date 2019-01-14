Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan 50 Kişi Son Anda Kurtarıldı

Donmak Üzere Olan 50 Kişi Son Anda Kurtarıldı

29 dakika önce

Donmak üzere olan 50 kişi son anda kurtarıldıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donma tehlikesi geçiren 50 kişi, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

Donmak üzere olan 50 kişi son anda kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donma tehlikesi geçiren 50 kişi, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadı köyüne giden 3 yolcu servisi ve 4 otomobil içerisinde bulunan 50 kişi, köy yolunda kar ve tipiden dolayı mahsur kaldılar. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, Yüksekova Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliliği ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine yola çıkan karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Donmak tehlikesi geçirdiklerini dile getiren Emrah Kaplan, "Önümüzü göremiyoruz. Tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi
Yüksekova Kaymakamına ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Selami Şahin de, "Burada donma tehlikesi yaşadık. Tipiden dolayı araçlarımızdan çıkamadık. Aralarında kadın ve çocukların olduğu bazı kişiler adeta ölümle burun buruna geldi" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
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