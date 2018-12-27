Donmak Üzereyken Kurtarılan Köpek Yavrusuna "Buz" Adını Verdiler

Van Emniyet Müdürlüğünde görev yapan dalgıç polis Burak Ökten, gölde donmak üzereyken buzları kırarak kurtardığı köpek yavrusunu sahiplendi.

Van Emniyet Müdürlüğünde görev yapan dalgıç polis Burak Ökten, gölde donmak üzereyken buzları kırarak kurtardığı köpek yavrusunu sahiplendi.



İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yiyecek aramak için donan Sıhke Gölü'ne giden ancak buzun kırılması sonucu suya düşen köpek yavrusunu kurtaran Ökten ile Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi süren köpeği ziyaret etti.



Ökten ile beraberindeki polisler, merkezde görevli veterinerden bilgi aldıktan sonra köpekle yakından ilgilendi.



Ziyaretin ardından açıklama yapan Ökten, köpek yavrusunu kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



İhbar üzerine zaman kaybetmeden gölün olduğu bölgeye gittiklerini belirten Ökten, kurtarma anını şöyle anlattı:



"İhbarın ardından olay yerine gittiğimizde öyle bir manzara beklemiyordum. Kıyıdan içeride üç beş metre gitmiş bir hayvandır, alıp geliriz diye düşünmüştüm. Geldiğimizde göl kısmi buz tutmuştu. Yavru köpek de kıyıdan 150 metre uzaklaşmış, buzun erimesi nedeniyle dönememişti. Sırtüstü yüzüp, buzları kırarak ulaşmaya çalıştım. Çok şükür görevimizi yerine getirdik."



Köpeğe "Buz" adı verildi



Köpek yavrusunun yanına gittiğinde güçlükle nefes aldığını, nabzının çok düşük olduğunu fark ettiğini anlatan Ökten, onu ekiplerin de yardımıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırarak hayata tutunmasını sağladıklarını söyledi.



"Yavru köpeği gördüm ve şaşırdım. Çok iyi toparlanmış ve iyiye gidiyor. Yarın tamamen iyileşeceğini söylediler. Biz de Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği adına bu yavruyu sahipleneceğiz." diyen Ökten, şöyle devam etti:



"İsmini de buzdan çıkardığımız için 'Buz' koyacağız. Kulübesini hazırladık, yarın gelip Buz'u yeni yuvasına götüreceğiz. Bu mücadeleci hayvana yakışacak ismin 'Buz' olacağını düşündük. Biz orada şişme botu şişirerek girebilirdik ama acele edilmesi gereken bir durumdu. Ben sadece üşüdüm, yoruldum. En kötü ihtimalle suyun içerisinde bayılırdım, ekip arkadaşlarım beni çıkarırdı ama bir canı kaybedebilirdik. Bu bir riskti bize düşen de görevimizi en iyi şekilde yerine getirmekti. Girdik ve yavruyu kurtardık çok mutluyuz."



İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ökten ve Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisleri makamında kabul ederek tebrik etti. Ekici, ekibe başarı plaketi verdi.



Van'da donmuş Sıhke Gölü'ne yiyecek aramak için giren köpek yavrusu, buzun kırılması sonucu suya düşmüş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, kıyıya yaklaşık 150 metre mesafede buzda sıkışmış hayvana müdahale edemeyince, durumu polise bildirmişti.



Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Burak Ökten, gölde buzları kırarak ilerleyip köpeğe ulaşmış, soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya ulaştırmıştı.

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