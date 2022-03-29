'DÖRT MEVSİM' KONSERİ - Son Dakika
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'DÖRT MEVSİM' KONSERİ

29.03.2022 13:16

ANTALYA'nın Cameratalia Yaylı Çalgılar Topluluğu, klasik müzik severleri İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' adlı keman konçertosuyla buluşturdu.

ANTALYA'nın Cameratalia Yaylı Çalgılar Topluluğu, klasik müzik severleri İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' adlı keman konçertosuyla buluşturdu.

Bir kültür sanat merkezinin 'Vivaldi Antalya Projesi'nin organizasyonuyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde, topluluğun solisti ve şefi Can Özhan, Fahrettin Arda, Ezgi Çelikel (1.keman), Elvan Şekercioğlu, Soner Coşkuner (2. Keman), Sonat Serbest, Aykut Avcıoğlu (viyola), Vera Tsvayer (çello), Işık Kadir Keskin (kontra bas), Ayşe Ediz (çembalo) sahne aldı.

'DÖRT MEVSİM'DEN BÖLÜMLER

Müzik tarihçisi Serhan Bali'nin teatral anlatımıyla başlayan konserde İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 1720'li yılların başında yazmış olduğu ölümsüz eseri 'Dört Mevsim' adlı keman konçertosundan bölümler her konçertonun ses rengine ve karakterine uygun olarak tasarlanmış yaylı sazlardan keman, viyola, çello, kontra bas ve çembalo ile yorumlandı.

MEVSİM OLAYLARI ANLATILDI

Konserde sanatçılar, Antonio Vivaldi'nin İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerine özgü olayları, rüzgarın uğultusunu, yağmurun sesini, kuru yaprakların yere düşüşünü ve kuşların ötüşünü, hüzünü, sevinci, mutluluğu anlatan bestesini yaylı sazlarıyla dillendirdi. 2021 yılının Haziran ayında kurulan, barok döneminden günümüz bestecilerine kadar uzanan geniş ve renkli repertuarıyla ülkemizi, kültür ve sanatın beşiği Antalya'yı klasik müzik alanında uluslararası düzeyde temsil etme misyonunu benimseyen topluluk, müzik severlerden alkış aldı.

MUHTEŞEM BİR KONSER OLDU

Konserin organizatörü Rengin Ekmekcioğlu, Organizasyonlarımızı her zaman Kaleiçi semtindeki yapıyorduk. Müzik grubumuz çok büyük olunca konserimizi Türkan Şoray Kültür Merkezi'ne taşıdık. İstanbul'dan anlatıcı, canlandırıcı ve müzik tarihi hocası Serhan Bale, projemize eşlik etti. Vivaldi'nin 'Dört Mevsim Konçertolar' dizisini Antalyalılarla buluşturduk. Konuklarımıza muhteşem bir akşam yaşatan şef Can Özhan ile sanatçılarımıza teşekkür ediyorum dedi.

'DÖRT MEVSİM' KONSERİ
'DÖRT MEVSİM' KONSERİ
'DÖRT MEVSİM' KONSERİ

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Türkan Şoray, İtalyan, Antalya, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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