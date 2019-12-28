Dört Tepe Turnuvası nedir, neden önemlidir, favorileri kimler? - Son Dakika
Son Dakika Spor Dört Tepe Turnuvası nedir, neden önemlidir, favorileri kimler? - Son Dakika Spor

Dört Tepe Turnuvası nedir, neden önemlidir, favorileri kimler?

6 saat önce

Kayakla atlamada Dört Tepe Turnuvası neden önemlidir?

Dört Tepe Turnuvası nedir, neden önemlidir, favorileri kimler?, System.String[]

Kayakla atlamada Dört Tepe Turnuvası neden önemlidir? Turnuvanın tarihi önemi nedir?




Ozan Can Sülüm:
Dört Tepe Turnuvası, Almanya ile Avusturya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında, hangi ülkenin sporcularının daha iyi olduğuna dair bir rekabetle başlıyor. Sonrasında da uluslararası bir hâl alıyor. Dünya Kupası’ndan da eski olması itibariyle ondan daha değerli, hatta belki de olimpik altın kadar değerli bir turnuva Dört Tepe.



Daniels Süha Özkaya:
Dört Tepe, format itibariyle yalnızca kayakla atlamaya özgü. Dünya şampiyonaları ve dünya kupaları gibi organizasyonlar diğer sporlarda da var ancak Dört Tepe, bu anlamda tek. Ek olarak, sezon içerisinde düello formatının olduğu tek turnuva Dört Tepe. Bu anlamda da diğer organizasyonlardan ayrılıyor.


Bu sezon turnuvada öne çıkan isimler kimler, favori var mı?




Ozan:
Favori bence kesinlikle yok. Favorinin olmadığı son 15 senedeki ilk Dört Tepe olacak diyebiliriz bu sezonki turnuva için.



Süha:
Sürprizlere çok açık bir turnuva olacak bence de. Ama illa ki bir favori vermek gerekiyorsa, Stefan Kraft’ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kraft, bu sezon itibariyle diğer sporculardan daha istikrarlı gözüktü.


Kazanması pek beklenmeyen ama sürpriz yapabilecek isimler?




Ozan:
Bu konuda da bir isim belirtemiyorum kesinlikle. Belki sadece Dawid Kubacki’nin ismini anabilirim.



Süha:
Az önce de söylediğim gibi, sürpriz yapabilecek birçok isim var. Çünkü her Dört Tepe Turnuvası kendi hikâyesini yaratıyor. Ben Killien Peier’den bir sürpriz gelebileceğini düşünüyorum. Keier, geçen sezon dünya şampiyonasında madalya alarak önemli bir sürprize imza atmıştı. Büyük turnuvalarda konsantre olup fark yaratabiliyor.


Favori tepeniz hangisi?




Ozan:
Innsbruck.



Süha:
Ben Garmisch-Partenkirchen diyorum. Olimpiyat tepesi. Sebebiyse oradaki atmosfer. 31 Aralık ve 1 Ocak’ta, spor takvimi nispeten hafifken kış sporlarında her şey kayakla atlama ekseninde şekilleniyor ve atmosfer gerçekten mükemmel oluyor.


Birer ilginç bilgi alarak bitirelim.




Ozan:
1972 doğumlu, 47 yaşındaki sporcu Noriaki Kasai 1992’den beri ilk kez turnuvada olmayacak.



Süha:
Almanlar, Dört Tepe genel klasmanında 18 yıldır kazanamıyorlar. Bu sene de kazanmaları açıkçası pek kolay gözükmüyor.

Avusturya, Ozan Can, Almanya, Favori, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:13 
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