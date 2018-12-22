Dorukhan Toköz'ün Sakatlığı
4 saat önce
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün sol dizinde gerilme ve hafif ödem tespit edildi.
Beşiktaş
'ın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa
ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Dorukhan Toköz
'ün sol dizinde gerilme ve hafif ödem tespit edildi.
Karşılaşmanın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Dorukhan Toköz, Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol dizinde kapsüler gerilme ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi.
Dorukhan Toköz'ün 3 Ocak 2019'da başlayacak takımın devre arası kampına katılmasında tıbbi bir sakınca olmadığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:20 Kaynak: AA
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