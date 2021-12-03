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Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu - Son Dakika

Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu

03.12.2021 10:51

KONYA'nın Ereğli ilçesinde down sendromlu Serdar Duman (36) '3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde yerel yayın yapan bir televizyon kanalında haber sundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde down sendromlu Serdar Duman (36) '3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde yerel yayın yapan bir televizyon kanalında haber sundu. Duman, yayında engelli, engelsiz tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içinde olmasını istedi.

Down sendromlu Serdar Duman, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu programı kapsamında kafe üzerine 'iş ve meslek beceri' eğitimi aldı. Ardından bir süre kafede görev yapan Serdar Duman daha sonra Ereğli Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladı.

Duman, Türkiye Beyaz Derneği'nin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' farkındalık projesi kapsamında Ereğli'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında haber bülteni sundu. Duman, yayında engelli, engelsiz tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içinde olmasını istediğini söyledi.


Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu
Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu
Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu
Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu
Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu

Serdar Duman, Engelli, Aralık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu - Son Dakika


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