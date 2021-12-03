Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu - Son Dakika

Down sendromlu Serdar, yerel televizyon kanalında haber sundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde down sendromlu Serdar Duman (36) '3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde yerel yayın yapan bir televizyon kanalında haber sundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde down sendromlu Serdar Duman (36) '3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde yerel yayın yapan bir televizyon kanalında haber sundu. Duman, yayında engelli, engelsiz tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içinde olmasını istedi. Down sendromlu Serdar Duman, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu programı kapsamında kafe üzerine 'iş ve meslek beceri' eğitimi aldı. Ardından bir süre kafede görev yapan Serdar Duman daha sonra Ereğli Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladı. Duman, Duman, Türkiye Beyaz Derneği'nin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü ' farkındalık projesi kapsamında Ereğli'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında haber bülteni sundu. Duman, yayında engelli, engelsiz tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içinde olmasını istediğini söyledi.



Son Dakika

Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık

Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi

Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı