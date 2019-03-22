Son Dakika Haberleri: Dpü'lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol'a Ödül

Dpü'lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol'a Ödül

34 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenol, Düzce Üniversitesinin 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tez Ödülüne layık görüldü.

Dpü'lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol'a Ödül, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenol, Düzce Üniversitesinin 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tez Ödülüne layık görüldü.

2018 yılında Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Budakçı'nın danışmanlığında, DPÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol'un hazırlamış olduğu "Termo-Vibro-Mekanik (TVM) İşlem Görmüş Bazı Ağaç Malzemelerin Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" adlı tez çalışması, Düzce Üniversitesi akademik teşvik ödülleri kapsamında değerlendirilerek, Fen Bilimleri alanında en başarılı doktora tezi olarak seçildi ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tez Ödülü'nü kazandı.

DPÜ Mimarlık Fakültesinden yapılan açıklamada; Başarılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol ve danışmanı Prof. Dr. Mehmet Budakçı tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Kütahya, Süleyman Şenol, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dpü'lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol'a Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]