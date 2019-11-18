Dr. Nuh Gümüştekin ve Dr. Meryem Kürek Eken'e başarı ödülü

Başarılı sağlık profesyonellerinin de ödül aldığı Gold Faces Turkey Ödül Töreni'nde 'Yılın En Başarılı Genital ve Medikal Estetik Uzmanı' Op. Dr. Nuh Gümüştekin, 'Yılın En Başarılı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı' Doç. Dr. Meryem Kürek Eken seçildi.



Korunmaya muhtaç kız çocuklarına yardım ve farkındalık amacıyla düzenlenen Gold Faces Turkey Ödül Töreni, Gizem Özdilli ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumu ile gerçekleştirildi. Törende cemiyet hayatından kişiler, şirket yöneticileri, medya temsilcileri, ülke genelinde sağlık profesyonelleri, sağlık alanında hizmet veren kurum, kuruluşlar ve temsilcilerini ödüller aldı. Başarılı sağlık profesyonellerinin de ödül aldığı törende 'Yılın En Başarılı Genital ve Medikal Estetik Uzmanı' Op. Dr. Nuh Gümüştekin, 'Yılın En Başarılı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı' Doç. Dr. Meryem Kürek Eken seçildi.



"Ödülü, lösemili çocuklar ve otizmli çocuklar için aldım"



Ödülünü alan Dr. Nuh Gümüştekin, "Bana, bu ödülü layık gören tüm organizasyona teşekkür ederim. Bu ödülü sadece hekimlik açısından değil, toplumsal alanda da önemli görüyorum. Ödülü, lösemili çocuklar ve otizmli çocuklar için aldım. Son zamanlarda gündem gelen insanlıktan nasibini almamış bir avuç insanın Aksaray'da otistik çocuklara yuhalamaları, onların eğitim ve sosyal yaşamları konusunda protesto edilmeleri bizi çok yaraladı. 97 yıllık cumhuriyetimizde hala bu tür durumların yaşanması hepimiz için acı verici. Hepimize bu konuda sorumluluk düşüyor" dedi.



Dr. Gümüştekin, sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda özellikle estetik alanının gelişmesiyle beraber sağlık turizminin gelişmesi, hem ülkemizin imajı bakımından iyi bir trend kazandı hem de ülkemize ekonomik anlamda ciddi gelir kaynağı oldu. Bu durum inşallah daha da artar. Çünkü ülkemiz her şeye layık. Çok iyi doktorlar yetişiyor ve çok iyi bilimsel bir ortam var. Bunu hem kendi insanımızın yaşamına nasıl iyi katkı sunabiliriz hem de Avrupa, Arap coğrafyasında Türkiye için nasıl artı değere dönüştürebiliriz? Temel amacımız budur".



"Doktorluğumun dışında birçok sosyal yardım kuruluşunda aktif olarak çalışmaktayım"



Ödül alan diğer bir isim Dr. Meryem Kürek Eken ise şöyle konuştu: "Ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Hekim ve anne olarak elimden gelen her şeyi tüm hastalarım için yapmaya çalıştım. Anneme, babama ve eşime teşekkür ediyorum. Eşimin benim için söylediği bir söz var, "Gemiler, limanda güvende ve rahattır. Fakat gemiler bunun için yapılmamıştır. Sende böyle bir gemisin". O yüzden daha iyi işler yapmak için çalışmaya devam diyorum. Doktorluğumun dışında birçok sosyal yardım kuruluşunda aktif olarak çalışmaktayım. Böyle bir ödül alınca bu anlamda da çok sevindim. Mesleki anlamda geri kalan hayatımda da bu tarz yardım kuruluşlarında çalışacağım. Mesleki anlamda tüp bebek ve infertilite ile ilgileniyorum. Bunu konuda da hastalarımla güzel birliktelikler yaşıyoruz ve hastalarımıza sevinçli haberler veriyoruz. Ayrıca Gizem Özdilli ve Gökay Kalaycıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bize evimizde gibi hissettirdiler".



Ödül töreninin sunucuğunu Gökay Kalaycıoğlu, "Alanının en iyileriyle aynı sahnede olmaktan keyif aldığımız ve gurur duyduğumuz bir geceyi sonlandırdık. Kimsesiz kız çocuklarına farkındalık oluşturmak için düzenlenen bir geceydi. Bir kadın kurtulur, dünya kurtulur denilir. Çorbada bizim de bir miktar tuzumuz bulunduysa ne mutlu bizlere" dedi.



Ödül töreninin diğer sunucusu Gizem Özdilli, "Kimsesiz kız çocukları, kimsesiz değil. Bu gece de onu göstermiş olduk. İş dünyasından insanlara, doktorlara, tekstilcilere ya da bizim camiamızdan olmayan insanlara bir şekilde projektörü döndürdük. Bu gecenin odak noktası kimsesiz kız çocuklarıydı. Bunu konuda küçük payım olduysa ne mutlu bana" şeklinde konuştu. - İSTANBUL