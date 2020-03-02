DSİ Malatya'da 8 baraj 1 gölet yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ Malatya'da 8 baraj 1 gölet yaptı - Son Dakika

DSİ Malatya'da 8 baraj 1 gölet yaptı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Malatya'da 8 baraj 1 gölet yaptı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ tarafından Malatya'da son dönemde 8 baraj ve 1 gölet yapıldı.


DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Malatya'da çok önemli su yapıları yapıldı. Malatya'da 8 baraj, 1 gölet inşa edildi. 9 sulama tesisi tamamlanarak toplamda 392 bin 030 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 236 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. 46 derenin ıslahı tamamlandı. Hasretle beklenen Kapıkaya Turgut Özal Barajı hizmete alındı. Temelden 89,50 metre yüksekliğe sahip ve 71,10 milyon metreküp depolama hacmine sahip baraj ile 40 bin dekar alan cazibeli olarak sulanacak.


11 baraj daha inşa ediliyor


Malatya'ya 11 baraj daha inşa ediliyor. Bu barajlar mümbit topraklara bereket katacak. Malatya'nın yıllardır hasretini çektiği Yoncalı Barajının inşaat çalışmaları devam ediyor. 98 metre yüksekliğindeki baraj ile 174 bin 90 dekar arazi sulanacak. Yüzde 82'si tamamlanan Yoncalı Barajı Malatya'nın kalkınmasına büyük katkı sağlayacak.


Taşkın Koruma Tesisleriyle topraklar korundu


Son 17 yılda inşa edilen 46 adet taşkın koruma tesisi ile 44 yerleşim yeri ve 3 bin 902 dekar arazi taşkın zararlarından korundu. Ayrıca çalışmaları devam eden 2 adet taşkın koruma tesisi ile vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.


Malatya'ya içme suyu


Pınarbaşı kaynağından alınacak su 30 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Malatya merkez, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine yıllık 72,50 milyon metreküp içme suyu verilecek. Proje hazırlama çalışmaları tamamlandı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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