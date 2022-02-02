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Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor - Son Dakika

Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor

02.02.2022 12:59
Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor

İstanbul'un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosunun 2022 yılının sonunda hizmete girmesi planlanıyor. 2.2 milyon vatandaşa hizmet edecek metro saatte 44 bin yolcu taşıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) yürüttüğü, Anadolu yakasında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarında sona gelindi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Dudullu'da bulunan Raylı Sistemler Depo Bakım ve Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunarak metro çalışmaları hakkında bilgi aldı. Buradaki çalışmaların son sürat devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, yıl sonu itibariyle saatte 44 bin yolcu taşıyacak bu hattı açmayı planladıklarını açıkladı.

13 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Toplam uzunluğu 14.3 kilometre olan Dudullu-Bostancı metrosu; Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşe Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İmes, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller olmak üzere 13 istasyondan oluşuyor.

Ayrıca Anadolu yakasının en önemli metro hatlarını birbirine bağlıyor. Bostancı istasyonundan Marmaray hattına, Kozyatağı istasyonundan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına, Dudullu istasyonu ile Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattına geçiş yapılabilecek. Aynı zamanda bu metro yine Bostancı istasyonu ile deniz ulaşımına da entegre edildi.

İBB'DEN 74 MİLYON EURO ÖZ KAYNAK

İBB eski yönetimi saatte 44 bin yolcu taşıyacak Dudullu-Bostancı metrosunun yapımını finansal kaynak bulamadığı gerekçesiyle 2019 yılbaşı itibariyle durdurmuştu.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Serdar Küçük, göreve geldiğinde bu hattaki çalışmaları tamamen durmuş halde bulduklarını söyledi.

Küçük "Sayın İmamoğlu bu önemli hattın daha fazla durmaması ve bir an önce hizmete açılması için İBB bütçesinden yaklaşık 74 milyon euroluk öz kaynak yaratarak hattın çalışmalarını Temmuz 2020'de başlattı. 2019'da yüzde 60 ilerleyen projede şu anda yaklaşık yüzde 85 fiziki ilerlemeye ulaşıldı" dedi. Sürücüsüz tam otomatik olacak Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşleri Nisan ayı itibariyle başlayacak.

NE OLMUŞTU?

İhale bedeli 558 milyon 800 bin Euro olan ve 2016'da yapımına başlanan Dudullu-Bostancı metro hattının çalışmaları 2018 yılında tamamen durdu. Yeni yönetim göreve geldiği 2019 yılında yürüyen merdivenleri, istasyonları bile kaba inşaat halinde buldu.

Şu an istasyonlar, yürüyen merdivenler tamamlandı. Metroya yapılan parklanma alanları 2019'da boş bir arazi iken şimdi bu alan yüzde 90 oranında bitti. 16 Aralık 2021 tarihinde Kayışdağı ile Mevlana istasyonları arasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımı ile test sürüşü yapıldı.

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Dudullu, İBB, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor - Son Dakika


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