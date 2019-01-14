Düğünde Havaya Açılan Ateşte, 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

KONYA'da düğünde havaya açılan rastgele ateşte, kurşunların başına isabet ettiği 4 yaşındaki İ.U. yaralandı.

KONYA'da düğünde havaya açılan rastgele ateşte, kurşunların başına isabet ettiği 4 yaşındaki İ.U. yaralandı. Jandarma, kriminal inceleme sırasında merminin M.K.'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınıp, 'yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.



Olay, geçen yıl Kasım ayında Ilgın ilçesinde gerçekleşti. Düğünde havaya tabancayla ateşlenen



ateşlenen kurşunlar, İ.U.'nun başına isabet etti.Yaralanan İ.U.'nun başına saplanan mermi çekirdeği yapılan ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan İ.U. taburcu oldu.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Düğün videolarını izleyen ekipler, havaya ateş açtıklarını tespit ettiği 5 kişinin tabancasına el koydu. Tabancalar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemelerin sonucunda İ.U.'nun başına isabet eden mermi çekirdeğinin M.K.'nin tabancasından çıktığı belirlendi.



Jandarma, M.K.'yi bugün gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından 'yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Konya

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Son Dakika! Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor

Son Dakika! Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı