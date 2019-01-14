Son Dakika Haberleri: Düğünde Havaya Açılan Ateşte, 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Düğünde Havaya Açılan Ateşte, 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

3 dakika önce

KONYA'da düğünde havaya açılan rastgele ateşte, kurşunların başına isabet ettiği 4 yaşındaki İ.U. yaralandı.

Düğünde Havaya Açılan Ateşte, 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, System.String[]
KONYA'da düğünde havaya açılan rastgele ateşte, kurşunların başına isabet ettiği 4 yaşındaki İ.U. yaralandı. Jandarma, kriminal inceleme sırasında merminin M.K.'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınıp, 'yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.

Olay, geçen yıl Kasım ayında Ilgın ilçesinde gerçekleşti. Düğünde havaya tabancayla ateşlenen

ateşlenen kurşunlar, İ.U.'nun başına isabet etti.Yaralanan İ.U.'nun başına saplanan mermi çekirdeği yapılan ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan İ.U. taburcu oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Düğün videolarını izleyen ekipler, havaya ateş açtıklarını tespit ettiği 5 kişinin tabancasına el koydu. Tabancalar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemelerin sonucunda İ.U.'nun başına isabet eden mermi çekirdeğinin M.K.'nin tabancasından çıktığı belirlendi.

Jandarma, M.K.'yi bugün gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından 'yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

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