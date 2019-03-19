Son Dakika Haberleri: Dumanların Sardığı Binadaki 5 Kişiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Dumanların Sardığı Binadaki 5 Kişiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Dumanların sardığı binadaki 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardıELAZIĞ - Elazığ'da çıkan yangında dumanların sardığı 5 katlı binada mahsur kalan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.

Dumanların sardığı binadaki 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan yangında dumanların sardığı 5 katlı binada mahsur kalan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Bina sakinlerinin çoğunluğu kendi çabaları ile binadan çıkarken, evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişiyi ise itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Elazığ, İtfaiye, 3. Sayfa
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