Dündar, Kuş Pazarını Gezdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan kuş pazarını gezerek, güvercin pazarlığına aracılık etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan kuş pazarını gezerek, güvercin pazarlığına aracılık etti.



Osmangazi Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı toplam 5 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 200 tezgahın yer aldığı Soğanlı Kapalı Pazar Alanı, her Pazar Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş yetiştiricileri ve meraklılarına ev sahipliği yapıyor. Başkan Mustafa Dündar, pazarı ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda satılan cins güvercin ve kanaryalarla yakından ilgilenerek, satış esnasında pazarlığa aracılık eden Dündar, kuşları çok sevdiğini, kendisinin de kanarya beslediğini söyledi.



Osmangazi Belediyesi olarak şehrin farklı yerlerine kapalı pazar alanları kazandırdıklarını belirten Başkan Dündar, "İlçemizdeki kapalı pazar alanlarının sayısını artırdık. Bu pazar alanları, haftanın 7 günü faal şekilde hizmet veriyor. Bu pazar yerlerinde sebze ve meyvenin yanı sıra tekstil, yöresel ürünler ve burada olduğu gibi kuş pazarı kuruluyor. Soğanlı Kuş Pazarı, Türkiye'de bu şekilde organize olan tek yer. Kuş pazarlarını sokaktan kurtarıp, kapalı alanda güvenli ve kontrollü olarak kurulmalarını sağladık. Belediye ekiplerimiz, pazarın dağılmasının ardından hızlı bir şekilde sıcak suyla temizliğini yapıyor" dedi.



Kuş satıcıları da, kendilerine Türkiye'nin en modern tesisini tahsis ettiği için Başkan Dündar'a teşekkür etti. Dündar, kuş pazarına gelen vatandaşlara çorba ikram etti. - BURSA

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