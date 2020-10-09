Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli - Son Dakika

Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli

09.10.2020 08:15
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli, System.String[]

JAPONYA'da, 1996 yılında düzenlenen 'Yöresel Folklorik Bebekler' yarışmasının el emeği kategorisinde, dünya birincisi olan Damal Bebeği, pandemi süreci nedeniyle maskeli oldu.

JAPONYA'da, 1996 yılında düzenlenen 'Yöresel Folklorik Bebekler' yarışmasının el emeği kategorisinde, dünya birincisi olan Damal Bebeği, pandemi süreci nedeniyle maskeli oldu. Ardahan'daki tam donanımlı atölyede üretilen Türkmen kıyafetli bebeklere Covid-19'la mücadelede farkındalık oluşturmak için maske takıldı.

Damal ilçesinde yöre kadınlarının ağaçtan yaparak Türkmen kıyafetleri giydirdikleri bebeklerin ünü dünyayı aştı. 1996 yılında Japonya'da düzenlenen 'Yöresel Folklorik Bebekler' yarışmasında el emeği kategorisinde dünya birincisi olan Damal Bebeği'ne her geçen yıl ilgi artmaya başladı. Valilik, dünya birinciliği alan Damal bebeğinin üretimin artırılması, hak ettiği değere kavuşması ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 'Damal Bebeği Kadın Emeği' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında içinde bebek üretim atölyesi bulunan Damal Bebek Evi kuruldu. Pandemi sürecinin aksamaya uğrattığı bebek üretimi, normalleşmeye başlanmasının ardından yeniden hız kazandı.

FARKINDALIK İÇİN BEBEKLERE MASKEHer gün sabah ve öğleden sonra atölyeye gelen kursiyer kadınlar, Oğuz Türkmen-Alevi kadınlarının günlük kıyafet motiflerini yansıtan Damal bebeğini, üç farklı boyutta üretiyor. 150 ile 350 TL arasında satışa sunulan bebeklere koronavirüs ile mücadelede farkındalık oluşturmak için maske de takılıyor.'HERKES MASKE TAKSIN DİYE BEBEĞİMİZE DE MASKE TAKTIK'Damal Bebeği usta öğreticisi Melek Hocaoğlu, 23 kursiyerle pandemi koşullarına uygun bir şekilde üretim yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "1996 yılında Japonya'da birincilik aldı ev ünü dünyaya yayıldı. Patenti alınan Damal bebeği artık Ardahan'da daha iyi koşullarda üretiliyor. Bize gelen plastik bebeklerin önce içini dolduruyoruz, ardından giyindiriyoruz ve Damal Bebeği haline getiriyoruz. Kadın ve kız bebek olarak üç farklı boyutta üretiyoruz. Boyutlar isteğe göre değişebiliyor. Son olarak Damal bebeklerini farkındalık oluşturmak için maskeli üretiyoruz. Herkes maske taksın diye Damal bebeğimize de maske taktık."

Bebek üreten kadınlardan Latife Boztoprak da "Güzel bir yer, kadınlar için bu etkinliklerin olması, burada kadınların çalışıyor olması ve kendi emeğinin karşılığını alıyor olması çok güzel. Buradan kazandığımız ücretle kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Bebeklerimiz 28 aşamadan geçiyor ve baya emek isteyen bir iş" dedi.


Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli
Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli

Japonya, Ardahan, Bebek, Damal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya birincisi 'Damal bebeği' artık maskeli - Son Dakika

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