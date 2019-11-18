Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisini Mustafa Ruhi Şirin yazdı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.
Gün kutlamak yerine, hakları çalınmış dünyanın bütün çocuklarından özür dilemeyi tercih eden Çocuk Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi de her yıl farklı bir isim tarafından yazılıyor.
Bu yılki bildiriyi kaleme alan şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mustafa Ruhi Şirin, bildirisinde "Dünya İçin Çocuk Barışı" önerdi.
Şirin, "Doğmuş ve doğacak dünyanın bütün çocuklarına…" vurgusuyla maddeler halinde yazdığı bildiride, şu ifadelere yer verdi:
"Bir
Çözülmeden anlamı
Çocuk çığlıklarının
Bilinmez
Dünyanın
Doğruları ve eğrileri
Her bir anne her bir baba
Kendi çocukları gibi
Sevince yeryüzünün
Bütün çocuklarını
Bahar çiçeklenişiyle
Kucaklayacak bizi
DÜNYA
Boy atınca o güzel
Çocuk yüzlü devrimler her ülkede
Gerçekleşecek
İnsanlığın büyük düşü
Kardeş bilecek
O zaman birbirini herkes
İki
Ne çocuk
Ne anne ne de baba
Hatta çiçek bitki hayvan
Günü kutlanmayacak hiçbir zaman
Kuşun havaya balığın suya
Bitkilerin toprağa bağlandığı gibi
Yaklaşınca kalplerimiz
Başlayacak her canlı için
Kardeşlik mevsimi
Üç
Herkesin kendi dilinde
Kendi duası gibi saf
Konuşunca
Yazacağız sevginin kardeşliğin ve barışın resimli alfabesini
Dört
Çocuk anayasasının değişmez
İlk maddesine göre
Çıkarılacak bütün dillerden
SAVAŞ sözcüğü
Evlerimiz olacak
Pencereleri sevince açılan
Hayat çemberleri
Her ülkede
Beş
Hiçbir güç ve yasa
Dokunamayacak Allah'ın
Doğuştan bağışladığı
Haklar için bize
Ve
Çocuklardan başka
Söz açmayacak
Çocuk haklarından hiç kimse
Çocuk gibi
Gerçektir
Çocuk hakları da
Altı
Çocuklar için
Oy vermeyenler de
Her yerde
Söyleyebilecek
Kardeşlik şarkılarını
Yedi
Dalgalanacak Ülke bayraklarının yanında
Yedi kıta için
Kardeşlikten doğan
Yedi laleli
Çocuk barışı bayrağı
Dünyanın bütün çocukları
Laleden bir bayrak gibi
Dalgalanınca
Duyulacak yeryüzünde
En güzel kardeşlik şarkıları
İyi insanların"