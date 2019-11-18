Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisini Mustafa Ruhi Şirin yazdı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Gün kutlamak yerine, hakları çalınmış dünyanın bütün çocuklarından özür dilemeyi tercih eden Çocuk Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi de her yıl farklı bir isim tarafından yazılıyor.

Bu yılki bildiriyi kaleme alan şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mustafa Ruhi Şirin, bildirisinde "Dünya İçin Çocuk Barışı" önerdi.

Şirin, "Doğmuş ve doğacak dünyanın bütün çocuklarına…" vurgusuyla maddeler halinde yazdığı bildiride, şu ifadelere yer verdi:

"Bir

Çözülmeden anlamı

Çocuk çığlıklarının

Bilinmez

Dünyanın

Doğruları ve eğrileri

Her bir anne her bir baba

Kendi çocukları gibi

Sevince yeryüzünün

Bütün çocuklarını

Bahar çiçeklenişiyle

Kucaklayacak bizi

DÜNYA

Boy atınca o güzel

Çocuk yüzlü devrimler her ülkede

Gerçekleşecek

İnsanlığın büyük düşü

Kardeş bilecek

O zaman birbirini herkes

İki

Ne çocuk

Ne anne ne de baba

Hatta çiçek bitki hayvan

Günü kutlanmayacak hiçbir zaman

Kuşun havaya balığın suya

Bitkilerin toprağa bağlandığı gibi

Yaklaşınca kalplerimiz

Başlayacak her canlı için

Kardeşlik mevsimi

Üç

Herkesin kendi dilinde

Kendi duası gibi saf

Konuşunca

Yazacağız sevginin kardeşliğin ve barışın resimli alfabesini

Dört

Çocuk anayasasının değişmez

İlk maddesine göre

Çıkarılacak bütün dillerden

SAVAŞ sözcüğü

Evlerimiz olacak

Pencereleri sevince açılan

Hayat çemberleri

Her ülkede

Beş

Hiçbir güç ve yasa

Dokunamayacak Allah'ın

Doğuştan bağışladığı

Haklar için bize

Ve

Çocuklardan başka

Söz açmayacak

Çocuk haklarından hiç kimse

Çocuk gibi

Gerçektir

Çocuk hakları da

Altı

Çocuklar için

Oy vermeyenler de

Her yerde

Söyleyebilecek

Kardeşlik şarkılarını

Yedi

Dalgalanacak Ülke bayraklarının yanında

Yedi kıta için

Kardeşlikten doğan

Yedi laleli

Çocuk barışı bayrağı

Dünyanın bütün çocukları

Laleden bir bayrak gibi

Dalgalanınca

Duyulacak yeryüzünde

En güzel kardeşlik şarkıları

İyi insanların"