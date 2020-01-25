Dünya Gümrük Günü - Son Dakika

Dünya Gümrük Günü
13 dakika önce
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve gümrük personelini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve gümrük personelini kabul etti.
Karabacak, ziyarette, gümrük personelinin Dünya Gümrük Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
Ocak da "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Karabacak'a teşekkür etti.
Son Dakika Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Selimiye Camii'nde 'yağmur' duası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu da kadroya katıldı Günlük burç yorumları 25 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)