Dünya Gümrük Günü - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve gümrük personelini kabul etti.

Karabacak, ziyarette, gümrük personelinin Dünya Gümrük Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ocak da "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Karabacak'a teşekkür etti.